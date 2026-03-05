Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Khan Toul Kork, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 700 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich in der Straße 592 im Herzen von Khan Toul Kork, nur weni…
$6,000
pro Monat
Villa in Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 180 m²
Stockwerk 2
Hauptgebäude zur Miete direkt an der Straße 265, gegenüber der Royal University of Phnom Pen…
$1,800
pro Monat
Villa 7 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Toul Kork bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Ko…
$2,500
pro Monat
9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 200 m²
Diese Villa befindet sich in Khan Toul Kork, einem zentralen Bereich umgeben von verschieden…
$5,000
pro Monat
