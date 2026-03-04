Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Khan Dangkao, Kambodscha

7 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Sangkat Roluoh, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in der gut organisierten Borey ML Green Land Gemeinscha…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Prey Sa, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Prey Sa, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Innerhalb Borey Chip Mong Die Landmark 50m, Preysor Street, diese schöne voll möblierte Dopp…
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Eine geräumige und luxuriöse Villa ist in der Gemeinde Borey Peng Heng zu vermieten. Diese U…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Diese geräumige Einzelvilla in Borey Chip Mong Dangkor bietet eine komfortable und private W…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
Entfliehen Sie dieser exquisiten Villa in der ruhigen Khan Dangkor Bezirk zu vermieten, biet…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 346 m²
Diese atemberaubende Villa bietet außergewöhnlichen Wohnraum mit einem modernen Layout, hoch…
$15,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese Premium 5-Zimmer-Villa zu vermieten in Borey ML, Khan Dangkor, bietet eine außergewöhn…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
