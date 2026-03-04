Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

12 immobilienobjekte total found
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 460 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Boeung Keng Kang befindet sich in einer erstklassige…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich im renommierten Khan Boeung Keng Kong 1 und bietet eine …
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 562 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige 5-Zimmer-Villa in BKK1 bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für Botschaf…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 20 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Villa 20 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 562 m²
Stockwerk 3
Sichern Sie sich eine prestigeträchtige Geschäftsadresse mit dieser expansiven Villa in Khan…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 504 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie mit dieser eleganten Villa in Khan Boeung Keng Kang eine außergewöhnliche Leas…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 476 m²
Diese Villa ist ideal für diejenigen, die ein geräumiges und gut gelegenes Anwesen im Herzen…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 432 m²
Stockwerk 2
Diese 5-Zimmer-Villa in Boeung Keng Kong 1 bietet die perfekte Mischung aus Privatsphäre und…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese elegante Villa in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine hervorragende Lage in der Nähe …
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 631 m²
Diese atemberaubende Villa im Herzen von Boeung Keng Kang 1, nur wenige Schritte von Monivon…
$7,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 590 m²
Stockwerk 2
Strategisch in der Nähe der Ecke der Straße 310 in Sangkat Boeung Keng Kong 1 gelegen, befin…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 632 m²
Stockwerk 2
Eine geräumige Villa ist jetzt im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (BK1), Phnom Penhs wünschens…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 384 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie raffiniertes Wohnen in der geräumigen und voll ausgestatteten Villa im renommier…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
