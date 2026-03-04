Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Prasat Bakong
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Prasat Bakong, Kambodscha

7 immobilienobjekte total found
Villa in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa
Prasat Bakong, Kambodscha
Fläche 64 m²
Diese komplett möblierte 3-Zimmer-Villa zur Miete in Borey Bakong, Krong Siem Reap, bietet e…
$550
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Svay Thom, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Ein außergewöhnliches Wohnerlebnis in dieser eleganten 4-Zimmer-Privatvilla, ideal gelegen i…
$950
pro Monat
2-Zimmer-Villa in Prasat Bakong, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 2
Diese Eckeinheit im Bakong Village verfügt über zwei (2) Schlafzimmer und komplette Einricht…
$300
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Svay Thom, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Stockwerk 2
Diese schöne und gepflegte 4-Zimmer-Villa ist verfügbar für die Vermietung in Tourism City P…
$800
pro Monat
2-Zimmer-Villa in Prasat Bakong, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 3
Diese 2-Zimmer-Villa zur Miete im Bakong Village bietet einen komfortablen und modernen Wohn…
$350
pro Monat
2-Zimmer-Villa in Prasat Bakong, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Bäckchendorf Projekt fördert ein starkes Gefühl der Gemeinschaft. Verbinden Sie mit Ihren Na…
$350
pro Monat
3-Zimmer-Villa in Prasat Bakong, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 014 m²
Stockwerk 2
Diese private Ferienvilla bietet 3 Schlafzimmer und 3 Bäder, einen schönen Pool und einen ge…
$1,500
pro Monat
