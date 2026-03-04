Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

13 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Stockwerk 2
Diese atemberaubende 4-Zimmer-, 6-Badezimmer Villa bietet modernen Komfort und Komfort. Entw…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese gepflegte 3-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen und zentralen Gegend von Sangkat Boeng Trabae…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 336 m²
Stockwerk 1
Diese vielseitige Villa in Khan Chamkarmon ist jetzt zu vermieten und bietet eine Grundstück…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 336 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in Phnom Penhs angesehenste gated Community mit diese…
$2,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 544 m²
Diese geräumige Villa zur Miete in Tonle Basac liegt auf einer großzügigen Grundstücksgröße …
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Dieses geräumige 162 m2 Apartment bietet modernen Komfort und Komfort in einer sehr begehrte…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov bietet eine geräumige W…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Chamkarmon bietet die perfekte Mischung aus Komfort,…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 529 m²
Stockwerk 2
Diese großzügige Villa befindet sich nur wenige Minuten vom Boeung Trabek Plaza in Chamkar M…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Stockwerk 2
Diese elegante und geräumige Villa in Tuol Tumpung 1 ist ideal für diejenigen, die einen kom…
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Eine komfortable Villa ist jetzt in Borey Chamka Morn zu vermieten, bietet ein praktisches L…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov – ideal f…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen