  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

22 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 9
Diese stilvolle 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im ruhigen und malerischen Viertel Chroy Chan…
$950
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit diesem atemberaube…
$500
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 31
Chraoy Chongvar begrüßt Sie nach Hause! Entdecken Sie einfach, lebendig in diesem schönen 2-…
$600
pro Monat
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 13
Erleben Sie erhöhtes Wohnen in dieser weitläufigen 2-25qm 4-Zimmer-Wohnung in Chroy Changva …
$2,200
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Morgan EnMaison bietet ein Wohnerlebnis im Loft-Stil, das durch Decken, offene Layouts und r…
$400
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 13
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$450
pro Monat
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 21
Bewegen Sie sich in diese geräumige 121m2 Drei-Zimmer-Wohnung perfekt im 21. Stock in Chroy …
$1,800
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 9
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$470
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 100 m2 Wohnfläche mit Balkonen und liegt nur 5 M…
$1,000
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie Premium-Fluss direkt am Leben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung über 95qm, p…
$1,350
pro Monat
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 11
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Wohnung erwartet Sie im 11. Stock und bietet einen beispiellos…
$2,300
pro Monat
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 17
Entdecken Sie geräumigen Komfort in diesem charmanten 3-Bett, 3-Bad Wohnung zu vermieten in …
$1,300
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 20
Genießen Sie friedliche Stadt in dieser 2-Zimmer-Wohnung im 20. Stock in Sangkat Chrouy Chan…
$500
pro Monat
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$450
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie freundliche Wohnung in lebendigem Chraoy Chongvar, Phnom Penh! Dieses fantasti…
$1,200
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Premium 2-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Wohnung bietet einen schönen Flussblick und befin…
$900
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 25
Entdecken Sie dieses charmante 2-Bett, 2-Bade-Wohnung zu vermieten in lebhaften Chraoy Chong…
$900
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 16
Diese stilvolle 2-Zimmer-Einheit in Morgaen Enmaison bietet einen hellen, modernen Wohnraum …
$600
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie nach einer Wohnung mit Flussblick suchen, hier ist Morgan EnMaison — 2 Schlafzimmer…
$650
pro Monat
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Dieses geräumige 3-Zimmer-Apartment mit 3 Schlafzimmern bietet 132 m2 Wohnfläche mit Balkon …
$1,450
pro Monat
Kondominium in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Fläche 58 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus modernem Wohn- und Serenblick mit dieser atemberaube…
$450
pro Monat
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Entdecken Sie Ihr nächstes Zuhause in pulsierenden Chraoy Chongvar, Phnom Penh! Diese schöne…
$550
pro Monat
