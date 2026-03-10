Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 10
Ihr perfekter urbaner Rückzug wartet! Diese charmante 1-Zimmer-Wohnung in wünschenswert Chba…
$250
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 18
Entdecken Sie Ihre perfekte urbane Flucht! Dieses freundliche 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-W…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 14
Diese voll möblierte Wohnung zur Miete befindet sich im 14. Stock und verfügt über alle groß…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 27
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Apartment mit 1 Bad im 27. Stock von Vue Aston bietet 74 m2 m…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 34
Panthouse in Koh Norea bietet modernes Flussufer in einem der am schnellsten wachsenden Gebi…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 7
Entdecken Sie Ihren idealen Mietwagen in pulsierendem Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Dies…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Verschönern Sie die lebendige Stadt, die in dieser herrlichen 2-Zimmer-Wohnung lebt, zur Mie…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 18
Ihre perfekte urbane Oase wartet! Entdecken Sie dieses charmante 1-Schlafzimmer, 1-Badezimme…
$280
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Entdecken Sie dieses bezaubernde 2-Bett-, 2-Bad-Wohnung zur Miete im lebendigen Nirouth Bere…
$680
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 8
Diese komplett möblierte Wohnung zur Miete befindet sich im 8. Stock und verfügt über alle g…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 24
Diese moderne Eckwohnung im 24. Stock bietet einen atemberaubenden Flussblick und verfügt üb…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 44-Quadratmeter-Studio-Wohnung ist zu vermieten bei $400 pro Monat, bietet einen komfo…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 12
Diese voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung in Vue Aston bietet ein ruhiges und stilvolles Wohnerl…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 17
Entdecken Sie das herrliche Wohnen in diesem charmanten 2-Schlafzimmer, 1-Bad-Wohnung zur Mi…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung zur M…
$270
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung bietet 60m2 Wohnfläche im Herzen von Koh Norea. …
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Bädern bietet eine komfortable Wohnfläche von 1…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese Ein-Zimmer-Wohnung bietet eine großzügige 80 qm komfortable Wohnfläche und ist zur Mie…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
