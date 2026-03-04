Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Kambodscha
  Khan Prampi Makara
  Langfristige Vermietung
  Kondominium
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Khan Prampi Makara, Kambodscha

17 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Monourom, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Monourom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
In Prampir Meakkakra befindet sich diese schöne 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer Wohnung bietet 7…
$525
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 16
Dieses atemberaubende 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer Penthouse befindet sich im Herzen von Kha…
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese gepflegte 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Einheit bietet 50qm komfortablen Wohnraum für $…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses moderne Studio-Apartment befindet sich in Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, nur einen …
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses geräumige 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer-Wohnung bietet 170 m2 Wohnfläche, gedanklich g…
$1,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese gepflegte Wohnung befindet sich im 10. Stock und bietet einen komfortablen Wohnraum mi…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 24
Dieses gut aufgestellte 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung befindet sich im 24. Stock im Z…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 16
Entdecken Sie dieses schöne Studio-Apartment für Hochflur in Olympia City, im Herzen von Phn…
$530
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Dieses komfortable 80qm , 2-Zimmer, 2-Zimmer-Wohnung ist für $950/Monat verfügbar und bietet…
$950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses gut ausgestattete 1-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im lebhaften V…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Diese voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung bietet eine komfortable und praktische Wohnfläche vo…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Service-Wohnung ist 80 m2 und ist für $900 pro Monat erhältli…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 4 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 8
Erleben Sie unübertroffene Eleganz und Komfort in diesem 4-Zimmer-Penthouse mit 3 Schlafzimm…
$3,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses komfortable Apartment mit 1 Schlafzimmer ist in günstiger Lage in der Nähe von Olympi…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Monourom, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Monourom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 34
Dieses geräumige Hochgeschoss-Apartment bietet 2 Schlafzimmer mit einer großen Halle und umf…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Apartment für $350 pro Monat bietet einen komfortablen Wohnraum von 45 qm i…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses voll möblierte 1-Zimmer-Service-Apartment ist für $500 pro Monat verfügbar. Das Apart…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
