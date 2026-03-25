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37 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Treten Sie in die städtische Glückseligkeit mit diesem herrlichen 1-Zimmer-Wohnung zu vermie…
$450
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie Ihren urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung in pulsierendem…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 17
[TV Tower] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 600$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adr…
$600
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 17
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$600
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 25
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 16
[TV Tower] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 600$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adr…
$600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$580
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 5
Willkommen in Ihrem gemütlichen urbanen Rückzug! Diese fantastische 2-Zimmer-Wohnung zur Mie…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 6
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 17
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie bequemes Stadtleben! Dieses einladende 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmerwohnung zu ve…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 12
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 14
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$400
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 9
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4
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$400
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 10
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$350
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 18
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 6
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$600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 19
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$400
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 32 m²
Stockwerk 17
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
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$580
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 18
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$680
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 9
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
$350
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 35 m²
Stockwerk 16
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 12
Diese helle und voll möblierte 1-Zimmer-Ecke-Einheit befindet sich in Khan Russey Keo , biet…
$550
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Ihre perfekte Vermietung! Dieses charmante 2-Zimmer, 2-Badezimmer-Wohnung in p…
$650
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