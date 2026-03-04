Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Dieses voll möblierte Studio-Apartment bietet 49 qm komfortable Wohnfläche bei $450 pro Mona…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese komfortable 2-Zimmer-Wohnung ist zu vermieten bei $700 pro Monat, mit WiFi im Mietprei…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese wunderschön eingerichtete Wohnung bietet 110m2 Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern und e…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 48
Erleben Sie moderne Stadt im Urban Village, wo diese voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung großzüg…
$1,400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Stockwerk 42
Eine moderne gemischte Wohnanlage in Phnom Penh, die zeitgenössisches Leben mit einem starke…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 13
(Versailles-Platz) Zimmer mit Kingsize-Bett 💵 Mietpreis: 450$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adres…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Dieses Apartment befindet sich in Boeng Tumpun und ist für $750 pro Monat verfügbar. Es verf…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 51
Erleben Sie moderne Stadt im Urban Village, wo dieses voll möblierte 1-Zimmer-Apartment ein …
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 35
Dieses 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung befindet sich im 35. Stock und bietet einen offe…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Diese moderne Residenz im Urban Village Phase 1 bietet komfortables Wohnen mit freier Verwal…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses geräumige Apartment mit 3 Schlafzimmern bietet eine Gesamtfläche von 215m2 mit vier B…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7
Diese gut gestaltete 151qm-Einheit verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, bietet eine…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung bietet 54m2 komfortable Wohnfläche, ideal für Einzelpe…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie das komfortable Wohnen der Stadt in dieser komplett möblierten 1-Zimmer-Wohnun…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 22
Sehr empfehlenswert: eine der besten 2-Zimmer-Einheiten im Versailles Square mit großem Layo…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 14
Eckeinheit mit extra Platz, extra Licht und zusätzlichen Komfort – sehr empfehlenswert am Ve…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 41
Diese brandneue Wohnung ist zur Miete bei 1500 Dollar pro Monat und kommt voll möbliert mit …
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese moderne 1-Zimmer-Wohnung bietet 107m2 voll möblierte Wohnfläche, ideal für Profis oder…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 27
[Versailles Square] 💵 Mietpreis: 850$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adresse: Hun Sen BLVD (60M) ,…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 27
Eckeinheit mit extra Platz, extra Licht und zusätzlichen Komfort – sehr empfehlenswert am Ve…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung ist 190 m2 und ist für $1.500 pro Monat erhältlich. Di…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 25
[Versailles Square] 💵 Mietpreis: 750$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adresse: Hun Sen BLVD (60M) ,…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 7
Diese moderne 1-Zimmer-Wohnung bietet eine erstklassige Lage in der Nähe von Chipmong Mega M…
$390
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Entdecken Sie Ihre perfekte urbane Oase! Diese charmante 1-Zimmer-Wohnung zur Miete in Phnom…
$360
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 25
Sehr empfehlenswert: eine der besten 2-Zimmer-Einheiten im Versailles Square mit großem Layo…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Dieses gut gestaltete Studio-Apartment bietet einen komfortablen und komfortablen Wohnbereic…
$480
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses voll möblierte 1-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Wohnung ist 75 m2 und ist für $550 pro Monat …
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese komfortable 1-Zimmer-Wohnung ist zu vermieten bei $500 pro Monat, mit WiFi im Mietprei…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 22
Condo Anata st271 Yachtcharter 💥Preis: $330/Monate (Neues Zimmer) ▪️Boden : 12A ▪️Größe: 33q…
$330
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in Boeng Tumpun und ist für Langzeitmiet…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
