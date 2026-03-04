Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Langfristige Vermietung
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

Kondominium Löschen
Alles löschen
156 immobilienobjekte total found
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 32
Willkommen in diesem charmanten 1-Bett, 1-Bad Wohnung zu vermieten im Herzen von Chamkar Mon…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Gehen Sie in moderne Stadt mit dieser geräumigen 1 Schlafzimmer Wohnung, perfekt im Herzen v…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Auf der Suche nach einem komfortablen und erschwinglichen Ort in Toul Tompong 1 zu leben? Di…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12
Dieses moderne 38qm Studio befindet sich auf der 11. und 12. Etage und bietet spektakuläre S…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 15
Ein Premium 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Wohnung ist jetzt im begehrten Tonle Bassac Bereich…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung ist mit ausgezeichnetem natürlichen Licht und Luftstrom gef…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Diese 1-Zimmer-Wohnung, befindet sich im 1. Stock in der Psa Derm Thkov Bereich, bietet 47qm…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese gut gestaltete Zwei-Zimmer-Wohnung bietet großzügigen Wohnraum und Komfort, mit einer …
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante 2-Zimmer-Apartment mit 1 Bad befindet sich im Herzen von Tonle Bassac und b…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung bietet ein praktisches und gut geplantes Layout mit eine…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese komfortable Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im Bereich Phsar Derm Thkov und bietet ei…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem stilvollen Duplex 1-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Boeng Trabek Bereich] Condo 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 550$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Ad…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 37 m2 Studio bietet einen stilvollen und effizienten Wohnraum, perfekt für Singles od…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses geräumige Apartment befindet sich in Tonle Bassac und ist für $1.500 pro Monat erhält…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses 150 m2 Apartment bietet einen komfortablen und modernen Wohnbereich mit 2 Schlafzimme…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 10
Diese geräumige Maisonette-Wohnung befindet sich im begehrten Tonle Basak Bereich. Es verfüg…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Boeng Trabek Bereich] Condo 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 550$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Ad…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Service-Apartment-Gebäude in der Region Boeng Trabaek von Phnom Penh, einem Viertel nebe…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
[Queston Residence] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 800$/Monat 📆 Verfügbar: …
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese brandneue Wohnung ist ideal im Herzen von Toul Tompong gelegen und bietet die perfekte…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Apartment befindet sich in Tonle Bassac und ist für $1.000 pro Monat verfügbar. Es ve…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses gut gestaltete 50sqm Apartment bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und Funktion…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5
Dieses gut gestaltete 2-Zimmer-Apartment mit 2 Bädern bietet eine großzügige 150m2 Wohnfläch…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Diese komplett renovierte 3 Schlafzimmer Executive befindet sich im Herzen der Tonle Bassac …
$3,144
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 73sqm Wohnung bietet zwei geräumige Kingsize-Schlafzimmer, ein modernes Bad und zwei B…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung ist 70 m2 und ist für $550 pro Monat erhältlich.…
$550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Service-Apartment-Gebäude in der Region Boeng Trabaek von Phnom Penh, einem Viertel nebe…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 15
In der lebhaften Nachbarschaft von Sangkat Tonle Bassac, bietet diese gut gestaltete Ein-Zim…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein geräumiges 1-Schlafzimmer, 1-Zimmer-Wohnung von 100 m2 wird bald in Boeung Trabek für nu…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen