Langfristige Miete von Condos in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Sen Sok
99
Khan Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
Khan Chamkar Mon
156
651 immobilienobjekt total found
Kondominium 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese bequem gelegenen Eigentumswohnungen befinden sich neben Chipmong Sen Sok und nur 5 Min…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 5
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$680
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12
Crown Towers bietet ein hochwertiges städtisches Wohnerlebnis, das durch moderne Architektur…
$380
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 16
[Urban Loft] Condo 3BR/ 2 Badezimmer 💵 Mietpreis: 1100$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adresse: Mo…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Moderne 1-Bett, 1-Bad Wohnung zu vermieten in Tuol Kouk, Phnom Penh nur wenige Gehminuten vo…
$390
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses moderne 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung bietet 68,3m2 Wohnfläche und ist jetzt f…
$2,126
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 44-Quadratmeter-Studio-Wohnung ist zu vermieten bei $400 pro Monat, bietet einen komfo…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 32
Willkommen in diesem charmanten 1-Bett, 1-Bad Wohnung zu vermieten im Herzen von Chamkar Mon…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 10
Gehen Sie in moderne Stadt mit dieser geräumigen 1 Schlafzimmer Wohnung, perfekt im Herzen v…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 8
Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im Herzen von BKK1 mit diesem stilvollen und voll möblie…
$1,550
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern in BKK1 bietet ca. 90–96m2 moderne W…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 120 m2 komfortable Wohnfläche…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses komfortable Apartment mit einem Schlafzimmer ist verfügbar für 700 $ pro Monat und is…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses stilvolle 1-Zimmer-Apartment in Por Sen Chey, Cham Chao, bietet eine perfekte Mischun…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 6
Neue Einheit!!! Lage: Sen Sok Bereich Anzahl der Schlafzimmer: 1 Anzahl der Badezimmer: 1 Pr…
$380
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 16
[TV Tower] Eigentumswohnung 1BR/ 1 Badezimmer 💵 Mietpreis: 600$/Monat 📆 Verfügbar: Jetzt Adr…
$600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 14
[Urban Loft] Eigentumswohnung 2BR/ 2 Badezimmer + 1 💵 Mietpreis: 1200$/Monat 📆 Verfügbar: Je…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 25
Diese Eigenschaft ist eine moderne minimalistische Design-Stil Wohnung von einem renommierte…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 6
✨Auf der Suche nach einem 1 Bedroom Condo? Sehen Sie sich Kronturm in Sen Sok an, in der Näh…
$380
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Erleben Sie lebendiges Wohnen in diesem charmanten 2-Schlafzimmer, 1-Bad-Wohnung zu vermiete…
$280
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Schlafzimmer, 1-Bad Wohnun…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung zur M…
$270
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 7
Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, umgeben vo…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 7
Dieses 1-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet 60m2 Wohnfläche im Herzen von BKK1. Die…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses gut gestaltete 1-Zimmer-Apartment bietet 75 Quadratmetern komfortablen Wohnbereich mi…
$750
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses voll möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung ist zur Miete verfügbar und verfügt über einen pri…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung bietet 97m2 moderne Wohnfläche in Toul Kork und ist für $3,…
$3,018
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 9
Entdecken Sie Ihren urbanen Rückzug! Dieses charmante 1-Bett, 1-Bade-Wohnung in pulsierendem…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese geräumige 1-Zimmer-Wohnung bietet 69,1 m2 Wohnfläche, die sowohl Komfort als auch Funk…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Auf der Suche nach einem komfortablen und erschwinglichen Ort in Toul Tompong 1 zu leben? Di…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
