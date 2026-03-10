Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Siem Reap
  4. Langfristige Vermietung
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Siem Reap, Kambodscha

Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ganz gleich, ob Siem Reap für einen kurzen Aufenthalt oder auf der Suche nach einer längerfr…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne 2-Zimmer-Wohnung zur Miete auf der Ta Phul Road in Svay Dangkum, Siem Reap, ist…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem komfortablen und stilvollen Ort, um nach Hause in Siem Reap zu rufe…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
Diese 1-Zimmer-Wohnung zur Miete befindet sich an der Riverside Road in Siem Reap, im Bereic…
$375
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dies ist eine große 52 m2 mit Wohnzimmer plus 1 Schlafzimmer, Schränke, WC, hell, Gesellscha…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese stilvolle, komplett renovierte Studio-Wohnungseinheit zur Miete im Rose …
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese 2-Zimmer-Wohnung mit Pool in Sala Kamreuk, Siem Reap! Ideal für kleine Familien oder F…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung ist in einer zeitgenössischen Umgebung entworfen und…
$320
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Diese 50 qm Wohnung wird von der erstaunlichen Aussicht hervorgehoben und der Wohnraum ist s…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung zur Miete in Siem Reap bietet eine ideale Mischung aus Komfor…
$270
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 4
Der Rose Apple Square, der dem Projekt seinen Namen verleiht, befindet sich auf der Rose App…
$1,350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese schöne 1-Zimmer-Wohnung zur Miete im Wat Bo Bereich! Dieser gemütliche Raum verfügt üb…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Wohnens im Herzen von Siem Reap, Kambodscha, mit di…
$900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese geräumige und moderne 2-Zimmer-Wohnung bietet die perfekte Mischung aus Komfort und St…
$410
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie eine komfortable und moderne 1-Zimmer-Wohnung mit einem Pool zu vermieten in S…
$430
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnung zu vermieten In Sala Kamraeuk Commune In der Nähe der National Road 6A und Rund 3 Mi…
$300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Apartment mit einem (01) Schlafzimmer verfügt über ein modernes Design und einen erfr…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses stilvolle 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung bietet eine Mischung aus Komfort und K…
$500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
die perfekte 1-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im pulsierenden Svay Dangkum Bereich von Siem …
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses voll möblierte 2BR/2BA Apartment bietet 110m2 Komfort und Stil, nach Norden ausgerich…
$650
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4
Diese 65 qm Wohnung wird von der erstaunlichen Aussicht hervorgehoben und der Wohnraum ist s…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses geräumige und moderne Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich im begehrten Sala Ka…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese 2-Zimmer-Wohnung zur Miete in Wat Bo, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, ist komple…
$450
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie eine komfortable und moderne 2-Zimmer-Wohnung mit einem Pool zur Miete in Siem…
$530
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese atemberaubende 2-Zimmer-Luxus-Wohnung in der renommierten Sala Kamreuk Bereich von Sie…
$1,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Wohnens im Herzen von Siem Reap, Kambodscha, mit di…
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Krous, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 33qm Apartment verfügt über 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer mit einer offenen Küche/W…
$200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine brandneue 1-Zimmer-Wohnung mit Pool ist in Siem Reap zu vermieten. Dieses moderne Apart…
$400
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein stilvolles Studio-Apartment in der pulsierenden Svay Dangkum Commune von Siem Reap City.…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese gemütliche 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten in der Nähe von Angkor Supermarkt in Svay Dan…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
