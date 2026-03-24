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Gewerbeimmobilien in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Sen Sok
7
Khan Chamkar Mon
7
Khan Daun Penh
3
Khan Mean Chey
3
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40 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 60
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 62
Stockwerk 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Seltenes, High-Visibil…
$3,80M
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Gewerbefläche 189 m² in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Gewerbefläche 189 m²
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gelegene Ladenhaus im gesuchten Borey Peng Huoth Beoung Snor bietet eine ausgezei…
$290,000
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Gewerbefläche in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Hotel, das im lebendi…
$5,50M
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Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Vielseitiges 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Geschäftshaus in geschäftigen Saensokh, Phnom Penh…
$225,000
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Gewerbefläche in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Sen Sok, Kambodscha
Stockwerk 4
Investieren Sie mit diesem Premium-Shophouse in Borey The Prime Land im Herzen von Phnom Pen…
$500,000
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Gewerbefläche 173 m² in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche 173 m²
Khan Sen Sok, Kambodscha
Fläche 173 m²
Stockwerk 11
Eindrücke, die sich Gebäude/Gebäude zum Verkauf/Rent verbrauchen / Selling Price: $2, 5M ▼…
$2,50M
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Gewerbefläche in Khan Kamboul, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Kamboul, Kambodscha
Diese expansive 1.122sqm Immobilie ist ein seltener Fund im industriellen Herzen von Khan Ka…
$1,02M
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Gewerbefläche in Sangkat Prateah Lang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Prateah Lang, Kambodscha
Sichern Sie im Herzen der Phnom Penh Special Economic Zone (SEZ) ein leistungsfähiges Indust…
$150,000
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Gewerbefläche 201 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus in Chip Mong Pochentong bietet ein flexibles Layout, das sowohl …
$800
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Gewerbefläche 575 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 575 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Fläche 575 m²
📣📣 - Ja. 📍 - Ja. 💲so genanntes Zusammentreffen: 450, 000$ ()戦)) / Verfall: $1, 000/) ▶️:  …
$450,000
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Gewerbefläche 170 m² in Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 170 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲sog. Versammlungsgrundlage: 480, 000$ ()) ▶️: Aufnahme: 4.2mx29m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$480,000
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Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$2,80M
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Gewerbefläche 59 m² in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche 59 m²
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 59 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistent: 230, 000$ (Grund) ▶️: Aufnahme: 4.2mx14m ▶️4,2 m2 ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$230,000
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Gewerbefläche 68 m² in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche 68 m²
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 68 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistent: 230, 000$ (Grund) ▶️: Aufnahme: 4.2mx14m ▶️4,2 m2 ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$230,000
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Gewerbefläche 197 m² in Sangkat Roluoh, Kambodscha
Gewerbefläche 197 m²
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 197 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Shophaus befindet sich in der organisierten Stadtschaft Borey ML Green Lan…
$155,000
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Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Dieses Geschäft befindet sich in einem belebten Stadtgebiet, nur einen kurzen Spaziergang vo…
$255,000
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Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 3
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf bei Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Geschä…
$680,000
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses massive 15m x 16m Eck-Lot-Shophouse ist ein "Blue-Chip"-Asset im stabilsten Geschäfts…
$1,14M
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Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
🏠 Prime Shophouse Investment auf der Sought-After Street 99! 🏠 Eine fantastische Gelegenheit…
$560,000
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Gewerbefläche in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Dieses erstklassige Industrieobjekt in Khan Chbar Ampov bietet eine geräumige Landfläche, so…
$450,000
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Premium Shophouse in BKK1 zum Verkauf Investment Gold! Prime Shophouse mit Weit 9m Frontage …
$2,20M
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Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$3,95M
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Gewerbefläche in Sangkat Prek Liep, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Prek Liep, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Ein erstklassiges Chroy Changvar Shophouse für nur $220.000 und genießen die perfekte Mischu…
$220,000
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Gewerbefläche in Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Stockwerk 3
🏥 Prime Shophouse zum Verkauf auf Straße 271 Near Russia Hospital - High Traffic Zone! Inves…
$950,000
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Gewerbefläche in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Stockwerk 1
Präsentieren eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein geräumiges Lager in Khan Chbar Ampov zu er…
$420,000
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Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 17
"Prime kommerzielles Gebäude zum Verkauf bei TTP, bietet hervorragende Sichtbarkeit und Zugä…
$2,30M
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Gewerbefläche in Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 5
Strategisch im schnell wachsenden Stadtteil Ta Khan Russey Keo entlang der renommierten Angk…
$640,000
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Gewerbefläche 432 m² in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Gewerbefläche 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 432 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Pflanzliche Erzeugnisse ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️- Ja. ‼️ - 体 - ម - ម - ម …
$300,000
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 43
Schlafräume 43
Anzahl der Badezimmer 43
Stockwerk 13
Die Gelegenheit: High-Yield Real Estate in Phnom Penh’s Most Desired District Seize eine sel…
$6,00M
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Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 50
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 53
Stockwerk 10
🏢 Prime Commercial Building auf der High-Demand Street 155! 🏢 Eine hervorragende Gelegenheit…
$2,00M
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