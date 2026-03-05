Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Daun Penh
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Daun Penh, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 170 m² in Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 170 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲sog. Versammlungsgrundlage: 480, 000$ ()) ▶️: Aufnahme: 4.2mx29m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$480,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 60
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 62
Stockwerk 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Seltenes, High-Visibil…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses massive 15m x 16m Eck-Lot-Shophouse ist ein "Blue-Chip"-Asset im stabilsten Geschäfts…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen