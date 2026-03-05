Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Toul Kork, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Hotel, das im lebendi…
$5,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Dieses Geschäft befindet sich in einem belebten Stadtgebiet, nur einen kurzen Spaziergang vo…
$255,000
Eine Anfrage stellen
