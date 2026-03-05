Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Sen Sok, Kambodscha

7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 173 m² in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche 173 m²
Khan Sen Sok, Kambodscha
Fläche 173 m²
Stockwerk 11
Eindrücke, die sich Gebäude/Gebäude zum Verkauf/Rent verbrauchen / Selling Price: $2, 5M ▼…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 24
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 25
Stockwerk 5
🏢 Grundstücksbau auf der Prime Street 271 - Außergewöhnliche Investitionen! Erwirbt eine wes…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 60 m² in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Gewerbefläche 60 m²
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 60 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲so genanntes Ikonen: 2xx, 000$ (Kontrolle) ▶️::: 6m x 10m ▶️:: 10m x 19m ▶️-…
$265,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Investieren Sie in dieses geschäftsführende Geschäft in Saensokh, Kouk Khleang, Phnom Penh. …
$460,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Sen Sok, Kambodscha
Stockwerk 4
Investieren Sie mit diesem Premium-Shophouse in Borey The Prime Land im Herzen von Phnom Pen…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Vielseitiges 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Geschäftshaus in geschäftigen Saensokh, Phnom Penh…
$225,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 432 m² in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Gewerbefläche 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 432 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Pflanzliche Erzeugnisse ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️- Ja. ‼️ - 体 - ម - ម - ម …
$300,000
Eine Anfrage stellen
