  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Stockwerk 1
Präsentieren eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein geräumiges Lager in Khan Chbar Ampov zu er…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Dieses erstklassige Industrieobjekt in Khan Chbar Ampov bietet eine geräumige Landfläche, so…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 189 m² in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Gewerbefläche 189 m²
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gelegene Ladenhaus im gesuchten Borey Peng Huoth Beoung Snor bietet eine ausgezei…
$290,000
Eine Anfrage stellen
