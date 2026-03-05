Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Khan Dangkao, Kambodscha

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 59 m² in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche 59 m²
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 59 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistent: 230, 000$ (Grund) ▶️: Aufnahme: 4.2mx14m ▶️4,2 m2 ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$230,000
Gewerbefläche in Khan Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Dieses schöne Ladenhaus ist eine fantastische Gelegenheit für diejenigen, die einen komforta…
$90,000
Gewerbefläche 197 m² in Sangkat Roluoh, Kambodscha
Gewerbefläche 197 m²
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 197 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Shophaus befindet sich in der organisierten Stadtschaft Borey ML Green Lan…
$155,000
Gewerbefläche 68 m² in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche 68 m²
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 68 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistent: 230, 000$ (Grund) ▶️: Aufnahme: 4.2mx14m ▶️4,2 m2 ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$230,000
