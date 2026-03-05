Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Pou Senchey
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Khan Pou Senchey, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 201 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus in Chip Mong Pochentong bietet ein flexibles Layout, das sowohl …
$800
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 575 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 575 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Fläche 575 m²
📣📣 - Ja. 📍 - Ja. 💲so genanntes Zusammentreffen: 450, 000$ ()戦)) / Verfall: $1, 000/) ▶️:  …
$450,000
Eine Anfrage stellen
