Gewerbeimmobilien in Khan Mean Chey, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Stockwerk 3
🏥 Prime Shophouse zum Verkauf auf Straße 271 Near Russia Hospital - High Traffic Zone! Inves…
$950,000
Gewerbefläche in Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Diese Unterkunft befindet sich im blühenden Stadtteil Khan Mean Chey, bietet eine außergewöh…
$4,47M
Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 3
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf bei Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Geschä…
$680,000
