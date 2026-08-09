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Villen in Oblast Dobritsch, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Bojurets, Bulgarien
Villa
Bojurets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige, neu errichtete Villa nach höchsten E…
$708,425
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Villa in Bezvoditsa, Bulgarien
Villa
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 430 m²
Objektbeschreibung: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI Zum Verkauf stehen zwei Häuser, die…
$216,678
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Villa in Baltschik, Bulgarien
Villa
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 2 450 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu erbautes Haus nach hohen EU-Standards. Es befi…
$233,171
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