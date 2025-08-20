Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Qark Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Dieses helle und geräumige 200 m2 Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden…
$1,862
pro Monat
