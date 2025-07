Wohnung in einem Neubau EG-105 Arc of Soma is a luxury resort residence located at the tip of Somabay’s on Egypt’s

Über das Projekt:

Arc of Soma ist eine luxuriöse Wohnanlage an der Spitze der Somabay-Halbinsel an Ägyptens Roter Meerküste. Das Projekt wurde für ein nahtloses Innen-Außen-Wohngefühl konzipiert und bietet atemberaubende Ausblicke auf Lagunen und das Meer, direkten Zugang zu einem privaten Steg sowie erstklassige Lifestyle-Annehmlichkeiten. Die Bewohner genießen moderne Architektur, Privatsphäre und Zugang zu den preisgekrönten Einrichtungen von Somabay – darunter das Cascades Spa, der Golfplatz, die Marina und vielfältige Wassersportangebote.

Wichtige Punkte:

Direkter Zugang zum zweitlängsten Steg in Somabay (285 m)

Exklusive Lage an der Spitze der Somabay-Halbinsel

Zeitgenössische modulare Architektur mit Blick auf Meer und Lagune

Panorama-Wohnen mit privaten Terrassen und bodentiefen Fenstern

Zugang zu den 5-Sterne-Einrichtungen von Somabay, inkl. Cascades Spa, Golfplatz und Marina



Verfügbare Einheitstypen:

Alle Residenzen sind darauf ausgelegt, Ausblicke und natürliches Licht zu maximieren – mit hochwertigen Ausstattungen, modernen Grundrissen und einem harmonischen Übergang zur umliegenden Landschaft.

1-Schlafzimmer-Golf-Suite

2-Schlafzimmer-Golf-Duplex

3-Schlafzimmer-Grand-Suite

2-Schlafzimmer-Lagunen-Duplex

3-Schlafzimmer-Lagunen-Grand-Cabana



Lage-Highlights:

Arc of Soma Lagoon Edition liegt ideal in Somabay – einem der exklusivsten Reiseziele am Roten Meer in Ägypten. Bekannt für weiße Sandstrände, Korallenriffe und einen luxuriösen Lebensstil, ist Somabay ein Ort für Entspannung, Sport und gehobenes Wohnen.

Unvergleichliche Küstenblicke auf das Rote Meer und Lagunen

Fußläufig erreichbar: Golfplatz, Marina und Wellnesszentren

Ganzjährig Kitesurfen, Tauchen und Schnorcheln

10 Minuten zum Soma Sports Arena, 7Bft Kitehouse und ORCA Dive Center

Zugang zu fünf Luxushotels und einem 420 m langen Steg in Somabay



Einrichtungen:

Die Arc of Soma Lagoon Edition bietet ein echtes Resort-Lifestyle-Erlebnis, unterstützt durch die hochwertige Infrastruktur von Somabay.

Steg- und Marina-Zugang (285 m ins Meer)

Wohnen direkt an der Lagune mit großen Glasfronten

Außenpools, Spa- und Wellnessangebote

Fitnesscenter und Yogabereiche

Restaurants, Cafés und Open-Air-Lounges

Golfplatz, Thalasso-Spa und privater Strandzugang



Zahlungsoptionen:

Arc of Soma bietet sowohl Barzahlungs- als auch Ratenzahlungsoptionen an. Der Ratenplan beinhaltet eine Anzahlung von 10 %, wobei der Restbetrag über 7 Jahre verteilt wird. Die Übergabe ist für 2026 geplant.

Über uns:

