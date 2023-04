Erasmosgroup

Euroland Crete bietet komplette Immobilien- und Immobiliendienstleistungen in Chania, Kreta in Griechenland. Wir sind ein britisches und griechisches Unternehmen und bauen und verkaufen hochwertige Häuser und Villen in Chania, Kreta. Wir bieten auch Vermietung von Villen und komplette Instandhaltung von Immobilien an, damit unsere Kunden sicher sein können, dass wir uns um alle Bedürfnisse der Immobilie kümmern können, von Anfang an und weiter.

Wir verkaufen Grundstücke und Immobilien auf Kreta und haben auch eine eigene Bauabteilung, die unseren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen bietet. Wir sind führend in der Hausgestaltung und im Gebäude auf Kreta und unser umfangreiches Arbeitsportfolio umfasst die Entwicklung von Apartments, Luxusvillen und Hotels.

Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden exzellenten und professionellen Service zu bieten und verfügen über ein breites Spektrum an Erfahrungen in Immobilien und Immobilien in Chania, Kreta.