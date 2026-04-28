Sideris Real Estate

Über die Agentur

Immobilienagentur „SIDERIS“ gilt zu Recht als eines der führenden und sich erfolgreich entwickelnden Unternehmen. Umgang mit allen Arten von Immobilien in die Stadt Loutraki und ihre Peripherie, sowie ganz Korinthia seit mehr als 10 Jahren.

Der Direktor und Gründer der Agentur ist Sideris Plyachikidis, der wiederum auch Präsident der Immobilienvereinigung von Korinth ist und weiß, wie wichtig dies für den Kunden ist. Professionalität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Integrität bei der Lösung und Umsetzung ihrer Probleme. und Aufgaben, unternimmt alle Anstrengungen, um um das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen.

Wir schätzen jeden unserer Kunden!

Vertrauen und Ehrlichkeit sind nicht nur das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit, sondern auch die Möglichkeit, Kunden die umfassendsten Informationen von Interesse zu liefern und ihnen dabei zu helfen, das Problem zu lösen und ihre Träume so schnell wie möglich zu verwirklichen!

Es ist nicht verwunderlich, dass viele Kunden zu unseren Freunden werden. In der Regel kommen etwa 70 % der Neukunden über Empfehlungen. So entsteht ein einwandfreier Ruf, der uns sehr am Herzen liegt. Wir bieten allen Kunden einen individuellen Ansatz und eine angenehme Atmosphäre und vergessen auch nicht, dass wir nicht nur nach der richtigen Immobilienoption suchen, sondern auch zur Lösung des Problems beitragen.