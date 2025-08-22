JP & Partners Ltd

Über die Agentur

Wir sind ein internationales Immobilieninvestitionsunternehmen in Griechenland, Polen, Litauen, Libanon und Montenegro. Wir begannen unsere Reise in Litauen im Jahr 2010 und kamen in Griechenland während der Finanzkrise als Pioniere Gelegenheitsinvestitionen aufgrund der Erschwinglichkeit von Immobilien und der hohen Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in Griechenland aus unserem breiten Netzwerk von Kunden. Unsere Arbeitszentren um die Idee, die führende Immobilienagentur in Griechenland im technologischen Fortschritt und Kundenzufriedenheit zu sein. Unsere Vision ist es, unsere JP & Partners-Community auf der ganzen Welt von Menschen zu machen, die aktiv am Kauf und Verkauf von Immobilien beteiligt sind, und um dies zu erreichen; unsere Werte sind ein starker Glaube an, wer wir sind, starkes Vertrauen in unsere Menschen, unsere Kunden und unser B2B-Netzwerk, und Beharrlichkeit, mehr zu erreichen.