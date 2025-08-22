JP & Partners Ltd

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wir sind ein internationales Immobilieninvestitionsunternehmen in Griechenland, Polen, Litauen, Libanon und Montenegro.
Wir begannen unsere Reise in Litauen im Jahr 2010 und kamen in Griechenland während der Finanzkrise als Pioniere Gelegenheitsinvestitionen aufgrund der Erschwinglichkeit von Immobilien und der hohen Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in Griechenland aus unserem breiten Netzwerk von Kunden.
Unsere Arbeitszentren um die Idee, die führende Immobilienagentur in Griechenland im technologischen Fortschritt und Kundenzufriedenheit zu sein.
Unsere Vision ist es, unsere JP & Partners-Community auf der ganzen Welt von Menschen zu machen, die aktiv am Kauf und Verkauf von Immobilien beteiligt sind, und um dies zu erreichen; unsere Werte sind ein starker Glaube an, wer wir sind, starkes Vertrauen in unsere Menschen, unsere Kunden und unser B2B-Netzwerk, und Beharrlichkeit, mehr zu erreichen.
Der Immobilienmakler Kapelli Tataki, übernimmt die Verantwortung, die Immobilie zu finden, die Sie kaufen möchten. Wir übernehmen auch den Verkauf, die Vermietung Bewertung Ihrer Immobilie in Athen und dem Rest von Griechenland. Die Gegenden bewegen sich hauptsächlich: Abelokipoi, Polygon, U…
Die Immobilienagentur ARGOLIDA REAL ESTATE befindet sich in den Präfekturen von Argolida, Arcadia, Corinth sowie in anderen Bereichen des Peloponnes und bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen, um die modernen Anforderungen des Immobilienmarktes perfekt zu erfüllen.Wir haben eine groß…
GREEKESTATE.EU
«Wertschöpfung für unsere Kunden»
Philosophie
Der Kern unseres Unternehmens besteht aus einer klaren und erfolgreichen Philosophie, die unsere Werte und Kultur definiert:
• Das Bestreben, herausragende Leistungen zu erbringen, indem hohe Standards …
Die El Greko Real Estate Agency ist ein zuverlässiger Immobilienassistent und Berater in Griechenland. Wir sind professionelle Experten mit viel Erfahrung im Immobilienmarkt von Griechenland. Wir bieten Ihnen interessante und relevante Angebote und helfen Ihnen, die besten Optionen für Wohnu…
100% Transaktionstransparenz. Der tadellose Ruf unserer Notare, Anwälte und Realisten spricht für sich. Die gesamte Geschichte unserer Operationen ist in einem offenen Staatsregister verfügbar! Professionelle Beratungen sind kostenlos