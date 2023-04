Unsere Agentur wurde 2002 gegründet und arbeitet in einem kleinen Büro im Westin Dragonara Resort in St. Julians. Nicht lange nach dem Beitritt Maltas zur EU war es offensichtlich, dass wir mehr Menschen und mehr Platz brauchen würden, Deshalb haben wir in unsere eigenen hochmodernen Büros in Ta ’ Xbiex investiert - einem Ort, den wir immer noch gerne zu Hause nennen. Obwohl wir seit über 15 Jahren eine etablierte und anerkannte Immobilienagentur in Malta sind, gehen unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet noch weiter zurück. Pierre Faure, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, verkauft seit 1980 Immobilien. Er ist vor Ort bekannt für seine “ hol ihre ” -Haltung und seine “ sofort einsatzbereiten Ideen ”. Das Team von Pierre Faure Real Estate wurde aufgrund seiner Erfahrung und seines Wissens auf dem lokalen Markt ausgewählt, aber auch aufgrund seiner Freundlichkeit und ihrer moralischen Korrektheit. Wir glauben und verstehen, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Sie als Team zusammenarbeiten - ein Team, das sich bemüht, die Erfahrung bei der Auswahl Ihres nächsten Hauses oder Ihrer nächsten Investition zu machen - ein gutes! Unser Ethos ist Sei ehrlich, sei freundlich, wortreich, bleib demütig und lächle oft. Unser Ruf basiert auf professionellem Service und vor allem persönlicher Aufmerksamkeit. Wir sind stolz zu sagen, dass wir jetzt die führende Boutique-Immobilienagentur in Malta und Gozo sind.