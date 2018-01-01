Агент по недвижимости

Агент по недвижимости — это специалист, который занимается вопросами купли, продажи, обмена и аренды жилых и нежилых помещений, иными словами — посредник между продавцом и покупателем (владельцем и арендатором) недвижимости.

Главные качества, необходимые специалисту по недвижимости:

организованность,

коммуникабельность,

воспитанность,

стрессоустойчивость,

мобильность,

креативность,

инициативность.

Важными факторами в организации прибыльной работы агента также являются владение иностранными языками, наличие водительского удостоверения и личного автомобиля, уверенное пользование ПК и другой оргтехникой. В целом же, современный успешный агент по недвижимости — это специалист, сочетающий в себе самые разные навыки и способности: юрист, экономист, психолог и маркетолог в одном лице.

Основные обязанности агента по недвижимости:

сбор базы данных, включающей информацию о пригодной для продажи/аренды недвижимости;

анализ спроса и предложения на различные виды объектов;

поиск покупателей/арендаторов;

консультирование клиентов, подбор недвижимости по запросам клиента;

по запросам клиента; показ объектов по согласованию с продавцами/арендодателями;

подготовка необходимой документации (справки, выписки, разрешения и т. д.);

составление договора купли-продажи/аренды;

оформление сделки по договору купли-продажи/аренды;

оказание прочих сопутствующих услуг.