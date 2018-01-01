Агент по недвижимости
Агент по недвижимости — это специалист, который занимается вопросами купли, продажи, обмена и аренды жилых и нежилых помещений, иными словами — посредник между продавцом и покупателем (владельцем и арендатором) недвижимости.
Главные качества, необходимые специалисту по недвижимости:
- организованность,
- коммуникабельность,
- воспитанность,
- стрессоустойчивость,
- мобильность,
- креативность,
- инициативность.
Важными факторами в организации прибыльной работы агента также являются владение иностранными языками, наличие водительского удостоверения и личного автомобиля, уверенное пользование ПК и другой оргтехникой. В целом же, современный успешный агент по недвижимости — это специалист, сочетающий в себе самые разные навыки и способности: юрист, экономист, психолог и маркетолог в одном лице.
Основные обязанности агента по недвижимости:
- сбор базы данных, включающей информацию о пригодной для продажи/аренды недвижимости;
- анализ спроса и предложения на различные виды объектов;
- поиск покупателей/арендаторов;
- консультирование клиентов, по запросам клиента;
- показ объектов по согласованию с продавцами/арендодателями;
- подготовка необходимой документации (справки, выписки, разрешения и т. д.);
- составление договора купли-продажи/аренды;
- оформление сделки по договору купли-продажи/аренды;
- оказание прочих сопутствующих услуг.
Регулирование на законодательном уровне работы и специалистов по недвижимости во всем мире осуществляется по-разному. В некоторых странах заниматься риэлторской деятельностью может каждый желающий, особых требований к агентам не предъявляется. В то же время в некоторых других государствах этот вид деятельности требует соответствующего образования (прохождения курсов и пр.) и прохождения лицензирования.