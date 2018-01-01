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Агент по недвижимости

Агент по недвижимости — это специалист, который занимается вопросами купли, продажи, обмена и аренды жилых и нежилых помещений, иными словами — посредник между продавцом и покупателем (владельцем и арендатором) недвижимости. 

Главные качества, необходимые специалисту по недвижимости:

  • организованность,
  • коммуникабельность,
  • воспитанность,
  • стрессоустойчивость,
  • мобильность,
  • креативность,
  • инициативность.

Важными факторами в организации прибыльной работы агента также являются владение иностранными языками, наличие водительского удостоверения и личного автомобиля, уверенное пользование ПК и другой оргтехникой. В целом же, современный успешный агент по недвижимости — это специалист, сочетающий в себе самые разные навыки и способности: юрист, экономист, психолог и маркетолог в одном лице.

Основные обязанности агента по недвижимости:

  • сбор базы данных, включающей информацию о пригодной для продажи/аренды недвижимости;
  • анализ спроса и предложения на различные виды объектов;
  • поиск покупателей/арендаторов;
  • консультирование клиентов, подбор недвижимости по запросам клиента;
  • показ объектов по согласованию с продавцами/арендодателями;
  • подготовка необходимой документации (справки, выписки, разрешения и т. д.);
  • составление договора купли-продажи/аренды;
  • оформление сделки по договору купли-продажи/аренды;
  • оказание прочих сопутствующих услуг.

Регулирование на законодательном уровне работы агентств и специалистов по недвижимости во всем мире осуществляется по-разному. В некоторых странах заниматься риэлторской деятельностью может каждый желающий, особых требований к агентам не предъявляется. В то же время в некоторых других государствах этот вид деятельности требует соответствующего образования (прохождения курсов и пр.) и прохождения лицензирования.

Популярные термины: