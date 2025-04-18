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Жильё в Лос-Анджелесе, США

дома
6
6 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 10 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Продуманно спроектированная английская усадьба на живописном проспекте Кармелины. Вилла пост…
$7,25 млн
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Вилла 5 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 5 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Невероятно светлая и просторная вилла с видом на океан, огромные панорамные окна в  гостиной…
$2,30 млн
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Вилла 5 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 5 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эффектная вилла с видом на океан, городские огни и знак Голливуда. Собственность имеет потен…
$2,00 млн
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Вилла 6 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 6 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла с восхитительным пышным зеленым садом, ровной ухоженной лужайкой (идеальн…
$2,66 млн
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Вилла 10 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 10 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Чудесная вилла с роскошными и утонченными деталями, частным бассейном, террасой, балконом, с…
$2,40 млн
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Вилла 7 комнат в Лос-Анджелес, США
Вилла 7 комнат
Лос-Анджелес, США
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Наслаждайтесь захватывающими закатами у бассейна с видом на океан! Расслабьтесь и отдохни…
$3,30 млн
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Параметры недвижимости в Лос-Анджелесе, США

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