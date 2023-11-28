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Жильё в Техас, США

дома
6
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Сан-Антонио, США
Дом 4 спальни
Сан-Антонио, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Испытайте идеальное сочетание пространства, комфорта и местоположения в этом прекрасно обору…
€200,000
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Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Все самое лучшее ждет вас в этом великолепном доме, расположенном в частном закрытом анклаве…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Harris County, США
Дом 6 спален
Harris County, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 475 м²
Квинтэссенция классического загородного поместья, спроектированная с исключительным качество…
€26,92 млн
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Дом 8 спален в Harris County, США
Дом 8 спален
Harris County, США
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 453 м²
По-королевски шикарный дом с роскошным ландшафтным садом расположен в США, в штате Техас, в …
€27,38 млн
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Дом 4 спальни в Harris County, США
Дом 4 спальни
Harris County, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 380 м²
Стильный дизайнерский дом среди пышной зелени, рядом с озером и заповедником. 2011 год по…
€25,10 млн
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Параметры недвижимости в Техас, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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