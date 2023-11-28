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Жильё в Калифорния, США

дома
15
26 объектов найдено
Дом 5 спален в Сан-Диего, США
Дом 5 спален
Сан-Диего, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€3,92 млн
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аркадия, США
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аркадия, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
€141,446
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 800 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
€7,90 млн
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Вилла с сауной в Калифорния, США
Вилла с сауной
Калифорния, США
Площадь 1 320 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
€21,94 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 672 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино   Вилла на возвышенности  …
€9,60 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 910 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills   Вилла в Hollywood Hills …
€15,72 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной
Калифорния, США
США Калифорния, Лос Анджелес   Вилла с видом на океан   Изум…
€23,57 млн
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Дом с террасой в Калифорния, США
Дом с террасой
Калифорния, США
Площадь 958 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Осо…
€17,46 млн
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Вилла с террасой в Калифорния, США
Вилла с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 115 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Уник…
€19,64 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 870 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Крас…
€13,31 млн
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Вилла с двором, с баней в Калифорния, США
Вилла с двором, с баней
Калифорния, США
Площадь 872 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Совр…
€21,78 млн
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Дом с лифтом, с сауной в Калифорния, США
Дом с лифтом, с сауной
Калифорния, США
Площадь 1 680 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Изум…
€23,57 млн
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Вилла с двором в Калифорния, США
Вилла с двором
Калифорния, США
Площадь 921 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€26,20 млн
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Вилла с лифтом, с террасой в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 168 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€13,96 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы
Калифорния, США
Площадь 1 146 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес   Современная вилла &nb…
€13,05 млн
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Дом с лифтом, с террасой, с двором в Калифорния, США
Дом с лифтом, с террасой, с двором
Калифорния, США
Площадь 1 047 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес   Особняк в центре Беверли…
€17,45 млн
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Вилла 6 спален в Северный Голливуд, США
Вилла 6 спален
Северный Голливуд, США
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Элегантная вилла, полностью отремонтированная в 2017 году, в элитном квартале  Беверли-Хиллз…
€2,65 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни в Западный Голливуд, США
Вилла 4 спальни
Западный Голливуд, США
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
 Эксклюзивная вилла с восхитительным пышным зеленым садом, ровной ухоженной лужайкой (идеаль…
€2,42 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 6 спален в Западный Голливуд, США
Вилла 6 спален
Западный Голливуд, США
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Чудесная вилла с роскошными и утонченными деталями, частным бассейном, террасой, балконом, с…
€2,19 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни в Западный Голливуд, США
Вилла 4 спальни
Западный Голливуд, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эффектная вилла с видом на океан, городские огни и знак Голливуда. Собственность имеет потен…
€1,82 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 6 спален в Лос-Анджелес, США
Вилла 6 спален
Лос-Анджелес, США
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Продуманно спроектированная английская усадьба на живописном проспекте Кармелины. Вилла пост…
€6,62 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни в Малибу, США
Вилла 4 спальни
Малибу, США
Комнаты 7
Количество этажей 3
Это впечатляющее горное поместье в Малибу с видом на океан и с бассейном, с жилой площадью о…
€2,58 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Дом 3 спальни в Малибу, США
Дом 3 спальни
Малибу, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Потрясающая возможность! Первая линия от пляжа и океана! Можно засыпать и просыпаться под пл…
€2,33 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Коттедж 4 спальни в Малибу, США
Коттедж 4 спальни
Малибу, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Панорамный дом на первой линии от океана! Незабываемые виды на бесконечные водные просторы! …
€2,37 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни в Лос-Анджелес, США
Вилла 4 спальни
Лос-Анджелес, США
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Наслаждайтесь захватывающими закатами у бассейна с видом на океан! Расслабьтесь и отдохни…
€3,01 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 4 спальни в Лос-Анджелес, США
Вилла 4 спальни
Лос-Анджелес, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Невероятно светлая и просторная вилла с видом на океан, огромные панорамные окна в  гостиной…
€2,09 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Калифорния, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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