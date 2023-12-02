Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Жилая
  4. Луизиана

Жильё в Луизиана, США

Новый Орлеан
7
9 объектов найдено
Дом 5 спален в Слайделл, США
Дом 5 спален
Слайделл, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Запланируйте свой частный показ этого красивого, массивного акадийского дома на площади с по…
€550,834
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален в Новый Орлеан, США
Дом 5 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ владеть в Нижнем Садовом Районе по доступной цене. Этот хорошо сохр…
€504,931
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 2 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Очаровательный коттедж, расположенный на выровненной деревьями Мемфис-стрит, всего в 2 кварт…
€537,063
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален в Tangipahoa Parish, США
Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€549,916
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 4 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Недавно построенный дом, расположенный в популярном районе Фонтенбло. Эта двухэтажная резиде…
€549,916
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Воспользуйтесь этой невероятной возможностью! Примите лучшее из обоих миров, владея и прожив…
€550,742
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,13 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,13 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Луизиана

дома

Параметры недвижимости в Луизиана, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти