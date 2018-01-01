Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка.
Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies».
Срок сдачи: 2025 год.
Преимущества
Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 9% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов.
Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё.
Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать.
Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу.
При полной оплате предоставляется скидка.
Расположение и объекты поблизости
Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира.
В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга.
Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др.
Проезд от The Community:
до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты;
до Dubai Marina – 20 минут;
до Downtown Dubai – 25 минут.
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами.
Резиденция располагает ухоженным садом на крыше, гаражом, инфинити-бассейном, детской площадкой, зонами барбекю, кафе и бутиками.
Окончание строительства - апрель 2028 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится прямо на побережье Персидского залива, в самом центре эксклюзивного района, который располагается на острове, рядом с Шейх-Зайед-Роад, гаванью и яхт-клубом, в 5 минутах от Дубай Марина.
Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.
Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.
Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Шоссе Al-Ain - 5 минут
Дубай Аутлет Молл - 31 минута
Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
Даунтаун Дубай - 43 минуты
Бурдж Халифа - 43 минуты