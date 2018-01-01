  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€274,382
;
18
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает инфинити-бассейнами на крыше, тренажерным залом, клубом, парковкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 8 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 8 минут
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Дубай Молл - 10 минут
  • Пляж Ла-Мер - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов Jouri Hills 2 с полем для гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,22 млн
Жилой комплекс Oasis 1
Дубай, ОАЭ
от
€113,185
Многоквартирный жилой дом Beach Vista, DUBAI HARBOUR
Дубай, ОАЭ
от
€3,31 млн
Жилой комплекс Премиальный таунхаус в престижном районе
Дубай, ОАЭ
от
€1,26 млн
Жилой комплекс Equiti Arcade
Дубай, ОАЭ
от
€238,892
Вы просматриваете
Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€274,382
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€147,964
Агентство: TRANIO
Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка. Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies». Срок сдачи: 2025 год. Преимущества Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 9% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу. При полной оплате предоставляется скидка. Расположение и объекты поблизости Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира. В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга. Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др. Проезд от The Community: до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты; до Dubai Marina – 20 минут; до Downtown Dubai – 25 минут.
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€906,124
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает ухоженным садом на крыше, гаражом, инфинити-бассейном, детской площадкой, зонами барбекю, кафе и бутиками. Окончание строительства - апрель 2028 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на побережье Персидского залива, в самом центре эксклюзивного района, который располагается на острове, рядом с Шейх-Зайед-Роад, гаванью и яхт-клубом, в 5 минутах от Дубай Марина.
Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€412,080
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями. Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем. Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам) Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Шоссе Al-Ain - 5 минут Дубай Аутлет Молл - 31 минута Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута Даунтаун Дубай - 43 минуты Бурдж Халифа - 43 минуты
Realting.com
Перейти