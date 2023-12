Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €147,964

Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка. Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies». Срок сдачи: 2025 год. Преимущества Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 9% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу. При полной оплате предоставляется скидка. Расположение и объекты поблизости Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира. В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга. Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др. Проезд от The Community: до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты; до Dubai Marina – 20 минут; до Downtown Dubai – 25 минут.