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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Танзании

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Magharibi B, Танзания
Квартира 5 комнат
Magharibi B, Танзания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,600
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Занзибар, Танзания
Квартира 3 комнаты
Занзибар, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,230
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Танзании

с видом на море