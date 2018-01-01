Новая резиденция Symphony с бассейном, Town Square, Дубай, ОАЭ

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду.
Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов:
- бассейны для взрослых и детей;
- многоцелевой зал;
- детская комната;
- оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал;
- подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха.
Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как Holland Gardens от Nshama
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 1516 кв.
Порошковая комната
Прачечная
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
приемная
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Теннисный корт
Велоспорт, Бег и Джоггин трек
школа
Фитнес-центр
Спортивный корт
сад
Йога и Медитация
Супермаркет и Торговая зона
Спа и Сауна
Расположение рядом;
Бурдж Аль Араб – 25 минут
Аэропорт DWC – 25 минут
Дубай Марина – 27 минут
Международный аэропорт Дубая – 28 минут
Дубай Молл – 30 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
- Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик);
- Бесплатное управление недвижимостью;
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет;
- Только опытные брокеры;
- Полное сопровождение сделки;
- Юридическая защита сделки;
- Опыт работы более 15 лет;
- Помощь с получением резидентства и переездом;
- Компенсация 50% госпошлины;
- Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран;
- Покажем объект лично или онлайн;
- Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру!
Уютный таунхаус с качественной отделкой в комплексе Mudon Al Ranim 7&8 . Комфорт мирового класса.
В сообществе есть зоны отдыха для семейного отдыха. Все сообщество соединено удобными для пешеходов зелеными насаждениями и зелеными парками.
Комплекс имеет стратегически выгодное расположение. Легкий доступ ко всем известным достопримечательностям.
Резиденции идут с потолками двойной высоты и функциональной планировкой!
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!