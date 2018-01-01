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Новая резиденция Symphony с бассейном, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€197,943
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О комплексе

Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, магазинами и ресторанами, зоной барбекю, мечетями.

Окончание строительства — 3 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Стенные шкафы
  • Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай — 28 минут
  • Дубай Молл — 29 минут
  • Бурдж-аль-Араб — 24 минуты
  • Дубай Марина — 27 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€197,943
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду. Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов: - бассейны для взрослых и детей; - многоцелевой зал; - детская комната; - оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал; - подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха. Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!  
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на городской площади, известной как Holland Gardens от Nshama Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1516 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Теннисный корт Велоспорт, Бег и Джоггин трек школа Фитнес-центр Спортивный корт сад Йога и Медитация Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Расположение рядом; Бурдж Аль Араб – 25 минут Аэропорт DWC – 25 минут Дубай Марина – 27 минут Международный аэропорт Дубая – 28 минут Дубай Молл – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Уютный таунхаус с качественной отделкой в комплексе Mudon Al Ranim 7&8 . Комфорт мирового класса. В сообществе есть зоны отдыха для семейного отдыха. Все сообщество соединено удобными для пешеходов зелеными насаждениями и зелеными парками. Комплекс имеет стратегически выгодное расположение. Легкий доступ ко всем известным достопримечательностям. Резиденции идут с потолками двойной высоты и функциональной планировкой! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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