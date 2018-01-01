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Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€237,752
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6
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О комплексе

Первоклассный жилой комплекс включает 2 гольф-поля мирового класса, 4 ресторана, парк (более 4 тысяч деревьев), 15 озёр, 16 км беговых и велосипедных дорожек.

Расположение и объекты поблизости
  • 15 минут от ЭКСПО 2020
  • 15 минут от Дубай Марины
  • 15 минут от Пальмы Джумейра
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€237,752
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Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м². Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке. На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха. На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю. Удобства и оснащение в доме Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д Международные школы — 4 минуты езды Торговый центр Meydan и ипподром — 10 минут езды Центр города, Бурдж-Халифа и Дубайская опера — 12 минут езды Международный аэропорт Дубая – 17 минут езды Гольф-клуб Эмирейтс и Пальма Джумейра – 20 минут езды Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут езды
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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе премиум-класса
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Площадь 44–244 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elevate by Prescott – новый жилой комплекс премиум-класса, располагающийся в районе Arjan. В качестве застройщика выступает компания Prescott Development, предлагающая покупателям широкий выбор недвижимости для личного проживания и инвестиций. Жилой комплекс включает в себя 223 единицы недвижимости, среди которых есть функциональные и уютные студии, просторные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Элегантный дизайн и продуманные планировки дополняются системой «Умный дом», которая обеспечивает более простое и удобное управление бытом. Премиальный образ жизни в комплексе Elevate by Prescott подчеркивается широким выбором удобств, доступных для резидентов: - Бассейны; - Детские игровые зоны; - Спортивные площадки и обустроенный фитнесс-центр; - Центр здоровья; - Зоны для барбекю; - Кинотеатр; - Беседки для отдыха; - Крытые игровые площадки; - Клубный лаундж. Расположение: Уникальное расположение комплекса в районе Arjan открывает широкий выбор объектов, необходимых для комфортной жизни. Озелененные парковые пространства для прогулок, кафе и рестораны, парковки, зоны отдыха, школы и детские сады – все это располагается в непосредственной близости от жилого комплекса. За счет близкого расположения сообщества к ключевым транспортным магистралям, жители Elevate by Prescott могут пользоваться всеми удобствами эмирата, посещать развлекательные объекты и самые известные достопримечательности. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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