Дубай, ОАЭ

от €3,81 млн

303 м² 1

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Raffles Residence – лимитированная коллекция резиденций, пентхаусов и вилл. Этот закрытый комплекс готовых к заезду прибрежных объектов недвижимости для людей с утонченным вкусом и ценителей роскошной жизни. Располагаясь в западной части полумесяца, комплекс окружил себя ухоженными садами, лучшими отелями мировых брендов, развлекательными заведениями, белоснежными пляжами. Брендированные резиденции располагаются в окружении зелени и пальм, которые отражают собой подлинную роскошь. Каждая резиденция имеет комплексную меблировку и высококачественную отделку из премиальных материалов. Также все резиденции оснащены мебелью ручной работы и элитной сантехникой. Инфраструктура: - Пляжный клуб и ресторан; - Cinq Mode SPA; - Джакузи (Жемчужная ванна); - Джаз-бар; - Мини-гольф; - Частный пляж; - Частный кинотеатр; - Отдельные лифты в пентхаус; - Частный бассейн и джакузи на террасах в пентхаусе; - Детский клуб Raffles под открытым небом/в помещении; - Ультрасовременный тренажерный зал; - Студия йоги. Расположение: Raffles The Palm Dubai отличается выгодным расположением – проект находится на западном полумесяце Palm Jumeirah, в непосредственной близости от районов Dubai Marina, Dubai Media City, Al Sufouh и Emirates Hills 2. До всех этих локаций можно добраться примерно за 10–20 минут на автомобиле. Рядом с комплексом проходит Crescent Road, обеспечивающая быстрый доступ к другим частям Palm Jumeirah. Время в пути от жилого комплекса Raffles The Palm Dubai до Международного аэропорта Аль-Мактума (DWC) займет около 40 минут езды. Благодаря выгодному расположению на искусственном острове Palm Jumeirah жители и гости Raffles The Palm Dubai смогут легко добраться до всевозможных ресторанов, аквапарка Aquaventure Waterpark, океанариума Dolphin Bay, курорта Atlantis The Palm, пляжа Palm West Beach, торгового центра Nakheel Mall. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!