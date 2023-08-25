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UP SIDE

Дубай, ОАЭ
от
€264,548
;
15
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О комплексе

UP SIDE Локация Business Bay Срок сдачи - II 2023г

 

Роскошное многофункциональное здание Upside Business Bay расположенo в популярном районе Дубая Business Bay.Наряду с множеством элегантных и просторных квартир, проект также включает коммерческие и торговые площади, которые удовлетворяют потребности как бизнеса, так и жителей. Высококлассные удобства, предлагаемые в Upside Business Bay, включают бассейн на крыше, полностью укомплектованный тренажерный зал и изысканные сады. Удобный доступ комплекса к основным деловым и развлекательным центрам города в сочетании с выгодным расположением в районе Бизнес-Бэй делают его отличным вариантом как для профессионалов, так и для семей. 

 

Комплекс имеет собственную инфраструктуру: 

➔ большой бассейн 

➔ зона барбекю 

➔ сауны и парилки 

➔ пешеходные дорожки 

➔ клабхаус 

➔ полностью оборудованный спортивный зал 

➔ детская игровая площадка 

➔ кафе и рестораны 

➔ велотрек

 

Оснащение апартаментов: 

➢ просторные балконы с видом на Бурдж Халифа 

➢ натуральный пол из итальянской тераццо 

➢ современная бытовая техника SMEG 

➢ полностью оборудованные ванные комнаты 

➢ центральное кондиционирование 

➢ система умный дом 

➢ качественная итальянская плитка


 

Доступные апартаменты:

 

Studio от 36.6 m2 от 988 888 AED (~269 000$) 

1 BED от 60.4 m2 от 1 560 888 AED (~425 000$)

 

План оплаты:

25% + 4% DLD (налог) - первоначальный взнос

25% - август 2023г

25% - январь 2024г

25% - май 2024г

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
29
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Торговый центр 5 000 м
Магазин 500 м
Детский сад 2 000 м
Школа 2 000 м

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UP SIDE
Дубай, ОАЭ
от
€264,548
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