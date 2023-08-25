Роскошное многофункциональное здание Upside Business Bay расположенo в популярном районе Дубая Business Bay.Наряду с множеством элегантных и просторных квартир, проект также включает коммерческие и торговые площади, которые удовлетворяют потребности как бизнеса, так и жителей. Высококлассные удобства, предлагаемые в Upside Business Bay, включают бассейн на крыше, полностью укомплектованный тренажерный зал и изысканные сады. Удобный доступ комплекса к основным деловым и развлекательным центрам города в сочетании с выгодным расположением в районе Бизнес-Бэй делают его отличным вариантом как для профессионалов, так и для семей.
➔ большой бассейн
➔ зона барбекю
➔ сауны и парилки
➔ пешеходные дорожки
➔ клабхаус
➔ полностью оборудованный спортивный зал
➔ детская игровая площадка
➔ кафе и рестораны
➔ велотрек
➢ просторные балконы с видом на Бурдж Халифа
➢ натуральный пол из итальянской тераццо
➢ современная бытовая техника SMEG
➢ полностью оборудованные ванные комнаты
➢ центральное кондиционирование
➢ система умный дом
➢ качественная итальянская плитка
Studio от 36.6 m2 от 988 888 AED (~269 000$)
1 BED от 60.4 m2 от 1 560 888 AED (~425 000$)
25% + 4% DLD (налог) - первоначальный взнос
25% - август 2023г
25% - январь 2024г
25% - май 2024г
|Аэропорт
|15 000 м
|Торговый центр
|5 000 м
|Магазин
|500 м
|Детский сад
|2 000 м
|Школа
|2 000 м