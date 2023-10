Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €184,110

Сдача в: 2025

Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Дизайнерская квартира в новом жилом комплексе Hamilton House в престижном районе Jumeirah Village Circle. Жители Hamilton House смогут воспользоваться следующими удобствами: бассейн, затененный детский бассейн, душ на открытом воздухе, открытая детская игровая зона, зона для приготовления барбекю с обеденными местами, площадка для активного отдыха, фитнес-центр и студия йоги, лаундж, парковка, велопарковка и зона обслуживания велосипедов. Популярные районы и бизнес-зоны, культовые достопримечательности и аэропорты расположены в пределах получаса езды от жилого комплекса: 15 минут – Palm Jumeirah, Dubai Marina, Burj Al Arab; 20 минут – Business Bay, Jumeirah Beach, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Fountain, Ain Dubai, Museum of the Future, Dubai International Financial Centre (DIFC); 25 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB); 30 минут – Международный аэропорт Al Maktoum (DWC). Если вы планируете приобрести жилье в Hamilton House с целью сдачи в аренду, то сможете получать максимальную прибыль, воспользовавшись услугами по профессиональному управлению недвижимостью. Застройщик предлагает комфортный план оплаты: 10 %- первоначальный взнос 40% - во время строительства 50% - при окончании строительства Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.