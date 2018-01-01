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Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€807,742
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, тренажерным залом, магазинами, спа-зоной и сауной, парковкой.

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Даунтаун Дубай, всего в нескольких метрах от Бизнес-Бэй.

  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут езды
  • Дубай Молл - 500 метров
  • Бурдж Халифа - 1,5 км
  • Море - 4,5 км
  • Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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€807,742
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