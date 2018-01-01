Новая высотная резиденция Elegance Tower с бассейном и спа в центре района Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
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Дизайнерская квартира в новом жилом комплексе Hamilton House в престижном районе Jumeirah Village Circle.
Жители Hamilton House смогут воспользоваться следующими удобствами: бассейн, затененный детский бассейн, душ на открытом воздухе, открытая детская игровая зона, зона для приготовления барбекю с обеденными местами, площадка для активного отдыха, фитнес-центр и студия йоги, лаундж, парковка, велопарковка и зона обслуживания велосипедов.
Популярные районы и бизнес-зоны, культовые достопримечательности и аэропорты расположены в пределах получаса езды от жилого комплекса:
15 минут – Palm Jumeirah, Dubai Marina, Burj Al Arab;
20 минут – Business Bay, Jumeirah Beach, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Fountain, Ain Dubai, Museum of the Future, Dubai International Financial Centre (DIFC);
25 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB);
30 минут – Международный аэропорт Al Maktoum (DWC).
Если вы планируете приобрести жилье в Hamilton House с целью сдачи в аренду, то сможете получать максимальную прибыль, воспользовавшись услугами по профессиональному управлению недвижимостью.
Застройщик предлагает комфортный план оплаты:
10 %- первоначальный взнос
40% - во время строительства
50% - при окончании строительства
Гарантированная окупаемость и доходность объекта!
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.