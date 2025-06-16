Квартира в новостройке Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II

  1. Realting.com
  Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II

Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II

Дубай, ОАЭ
от
$1,36 млн
;
14
ID: 27764
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    39

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с рассрочкой платежа в Дубае в сообществе Hartland ll

Hartland II — это масштабный жилой комплекс площадью 8 миллионов квадратных футов в Дубае, где роскошная жизнь гармонично сочетается с природной красотой. Более 1 миллиона квадратных футов отведены под зеленые зоны, включая ухоженные парки, аллеи с деревьями и линейные сады, создающие атмосферу спокойствия. Продуманный дизайн с фокусом на велнес и общественную жизнь предлагает идеальные условия для отдыха, при этом Hartland II сохраняет отличную транспортную доступность и связь с центром города.

Квартиры в Дубае, Hartland II, идеально расположены всего в 10 минутах от лучших международных школ, больниц и клиник, в 12 минутах от международного аэропорта Дубая, в 15 минутах от Downtown Dubai и Dubai Mall, в 25 минутах от Palm Jumeirah, и в 30 минутах от JBR и Dubai Marina.

39-этажный проект имеет современный и стильный внешний вид с элегантными линиями. С верхних этажей открывается потрясающий вид на Дубай, лагуну и окрестности. Фасад здания выполнен с использованием больших стеклянных панелей и элегантной отделки, что придает ему роскошный вид. Вход в здание ведет в просторное и красиво оформленное лобби, создавая атмосферу уюта и изысканности. Жильцы могут пользоваться более чем 40 удобствами, расположенными на уровнях подиума и башни. Среди них – бассейн для отдыха и инфинити-бассейн с сиденьями в воде, бассейн для детей, терраса с лежаками и джакузи. Для занятий спортом предусмотрены тренажерные залы, студия йоги, сауна, парная, а также беговая дорожка и зона для прогулок.

Для досуга и отдыха в проекте есть многофункциональный зал, крытый кинотеатр, терраса для вечеринок и комфортная гостиная для встреч. Также есть амфитеатр, площадка для барбекю, музыкальные и художественные комнаты. Для создания комфортной жизни предусмотрены сад дзен, зона для садоводства, клубный дом и торговые площади. Кроме того, есть специальные зоны для детей и пожилых людей, такие как крытые и открытые игровые зоны, а также комнаты для медитации и релаксации. Этот проект предлагает все для комфортной и разнообразной жизни.

Проект предлагает роскошные резиденции с 1, 2 и 3 спальнями, каждая из которых спроектирована с акцентом на современный стиль и комфорт. Интерьеры характеризуются открытыми планировками, стильным керамогранитным покрытием, матовой акриловой отделкой стен и большими окнами, которые наполняют пространство естественным светом. В каждой квартире есть встроенные шкафы и полностью оборудованные кухни с техникой высокого класса: холодильником, духовкой, газовой плитой и вытяжкой, а также стиральной машиной с сушкой – все от Bosch или аналогичных брендов. Столешницы выполнены из восстановленного камня, а шкафы из ламината, меламина или глянцевого ПЭТ. В ванных комнатах используется керамогранит премиум-класса, изящные ванны и сантехника от таких брендов, как Duravit или аналогичных. Система домашней автоматизации для управления освещением и температурой еще больше повышает комфорт проживания.


DXB-00228

Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
