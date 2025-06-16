Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Aspirz

Дунай Аспирз - смешанная достопримечательность в спортивном городе Дубай.
Живи, работай, играй - полностью меблированные резиденции и офисы
Отель Prime Dubai Sports City
47-этажная башня расположена в Dubai Sports City, с видом на поле для гольфа, стадион и пышные окрестности.
Отличная связь через E311 и E44: 15 минут до Марины, Dubai Mall & Downtown; 25 минут до DXB.
Основные моменты проекта и планировка:
Смешанное использование: офисы на уровнях 2-5, жилые квартиры на 17-40.
437 полностью меблированных, кабриолетов: Studio, 1/2/3 BR, Flex-Plus для гибких жилых или гостевых апартаментов.
Отличительные лобби, гостиничные услуги, бесплатный Wi-Fi в общих зонах.
Цены и оплата План:
Студии ~ 35 м2 от 205.000 €
1 спальня ~ 44 м2 от 263.000 €
2 спальня ~ 79 м2 от 411.000 €
3 спальни ~ 123 м2 от 575.000 €
70/30 после передачи
10% депозит
60% при строительстве
30% после передачи
Передача ожидается Q4 2028
Удобства мирового класса (30+)
Жилой: Бассейн Infinity, детский бассейн, тренажерный зал, спа, сауна, открытый кинотеатр, йога, студия подкастов, поле для крикета, теннис Падель, крытый / открытый тренажерный зал, игровые комнаты, парк домашних животных, зарядка EV, совместная работа, бизнес-центр.
Пользователи офиса: специализированные удобства, такие как конференц-залы, бизнес-кафе, консьерж.
Умная, кабриолетная жизнь
Полностью меблирована европейскими приборами и технологиями умного дома.
Гибкие макеты превращают студию в две комнаты, 1BR в 3BR и т.д.
Инвестиции и образ жизни Апелляция
Гибридная концепция «живой работы» привлекает профессионалов, семьи и инвесторов.
Рентабельность составляет 7-9% и ожидается сильный рост капитала в DSC.
Премиальные удобства соответствуют спросу со стороны спортивного сообщества и удаленных работников.
Идеально для
Инвесторы ищут конвертируемые, меблированные единицы с сильным доходом от аренды
Профессионалы, желающие удобства в работе
Семьи, желающие общинных удобств и вариантов отдыха
Бизнес-пользователям нужны гибкие офисы