  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Aspirz

Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Aspirz

Дубай, ОАЭ
от
$240,741
BTC
2.8635681
ETH
150.0918446
USDT
238 017.0449209
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Дунай Аспирз - смешанная достопримечательность в спортивном городе Дубай.

Живи, работай, играй - полностью меблированные резиденции и офисы

Отель Prime Dubai Sports City

  • 47-этажная башня расположена в Dubai Sports City, с видом на поле для гольфа, стадион и пышные окрестности.

  • Отличная связь через E311 и E44: 15 минут до Марины, Dubai Mall & Downtown; 25 минут до DXB.

Основные моменты проекта и планировка:

  • Смешанное использование: офисы на уровнях 2-5, жилые квартиры на 17-40.

  • 437 полностью меблированных, кабриолетов: Studio, 1/2/3 BR, Flex-Plus для гибких жилых или гостевых апартаментов.

  • Отличительные лобби, гостиничные услуги, бесплатный Wi-Fi в общих зонах.

Цены и оплата План:

  • Студии ~ 35 м2 от 205.000 €

  • 1 спальня ~ 44 м2 от 263.000 €

  • 2 спальня ~ 79 м2 от 411.000 €

  • 3 спальни ~ 123 м2 от 575.000 €

  • 70/30 после передачи

  • 10% депозит

  • 60% при строительстве

  • 30% после передачи

  • Передача ожидается Q4 2028

Удобства мирового класса (30+)

  • Жилой: Бассейн Infinity, детский бассейн, тренажерный зал, спа, сауна, открытый кинотеатр, йога, студия подкастов, поле для крикета, теннис Падель, крытый / открытый тренажерный зал, игровые комнаты, парк домашних животных, зарядка EV, совместная работа, бизнес-центр.

  • Пользователи офиса: специализированные удобства, такие как конференц-залы, бизнес-кафе, консьерж.

Умная, кабриолетная жизнь

  • Полностью меблирована европейскими приборами и технологиями умного дома.

  • Гибкие макеты превращают студию в две комнаты, 1BR в 3BR и т.д.

Инвестиции и образ жизни Апелляция

  • Гибридная концепция «живой работы» привлекает профессионалов, семьи и инвесторов.

  • Рентабельность составляет 7-9% и ожидается сильный рост капитала в DSC.

  • Премиальные удобства соответствуют спросу со стороны спортивного сообщества и удаленных работников.

Идеально для

  • Инвесторы ищут конвертируемые, меблированные единицы с сильным доходом от аренды

  • Профессионалы, желающие удобства в работе

  • Семьи, желающие общинных удобств и вариантов отдыха

  • Бизнес-пользователям нужны гибкие офисы

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Ritz-Carlton Residences
Дубай, ОАЭ
от
$2,53 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$483,925
Многоквартирный жилой дом Art Bay Ellington
Дубай, ОАЭ
от
$528,565
Жилой комплекс Sky Suites
Дубай, ОАЭ
от
$277,946
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
от
$904,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Fully Furnished Residences / Aspirz
Дубай, ОАЭ
от
$240,741
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл Marocco Villas на берегу лагуны, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,81 млн
Резиденция располагает зоной для йоги на открытом воздухе, садами, игровой зоной, бассейнами, спа-зоной, фитнес-центром. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Пальма Джумейра - 25 минут Бурдж-Аль-Араб - 25 минут Международный аэропорт - 20 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Многоквартирный жилой дом Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
$718,842
Год сдачи 2026
Роскошные апартаменты в Safa Park, вдохновленные природой Приезжайте в место, где естественное великолепие встречается с изумрудной элегантностью в двух потрясающих башнях. Safa One — это тропический рай на вершине роскоши, открывающий захватывающие дух виды до самого горизонта.   Будь…
Застройщик
damac properties
Оставить заявку
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$494,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Площадь 75 м²
1 объект недвижимости 1
Проект расположен в элитном комьюнити Al Hamra Village в  Рас-эль-Хайме. Комплекс состоит из 622 квартир, элитных студий и апартаментов с 1–3 спальнями,  расположенных в пяти зданиях средней этажности и 19 эксклюзивных таунхаусов с 4 спальнями, в каждом по 3 этажа. Из всех резиденций будут о…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации