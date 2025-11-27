Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Украина
  2. Украина
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Tairovska selisna gromada, Украина

Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/7
Я предлагаю простую квартиру с 1-й спальней в JFK для комфортного 7-го этажа! Характер кварт…
$34,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 14/16
24522. Продам просторную 1-комнатную квартиру в ЖМ Радужный. Располагается на среднем этаже.…
$43,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/17
23798 Продам 1-комнатную квартиру в новом сданном комплексе на Таирова. Располагается на сре…
$29,500
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/17
11399 Предлагается к продаже однокомнатная квартира. Просторная лоджия. Установлены металло…
$32,527
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 18/19
29203Продам 1к квартиру в 53 Жемчужине (спальня, кухня студия , гардеробная) 42м , 18/19 эт …
$58,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/13
№1803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предлагаем к продаже 1-комнатную квартиру на…
$26,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/18
22146 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК 5 Жемчужина. Общая площадь 40,6 кв.м Выполнен качеств…
$53,000
Квартира 3 комнаты в Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/7
31295 Продаётся просторная 3-комнатная квартира в ЖК Розенталь. Общая площадь 83кв. м. Распо…
$36,000
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/22
28095. Трехкомнатная квартира в 46 Жемчужине с евроремонтом
$92,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/16
29721. Продам однокомнатную квартиру в ЖМ Радужный. Общая площадь 43 кв.м. Квартира светлая,…
$43,000
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 19/19
24312Квартира с евроремонтом, перепланирована в 2 отдельные комнаты и просторную кухню. Есть…
$48,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/16
18907. Продаю 1-но комнатную квартиру на ул Гранитной. Общая площадь 40 кв.м. В квартире вып…
$49,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/19
31485 Продаётся уютная 1-комнатная квартира в ЖК Акварель 2. Общей площадью 22 кв. м. Распол…
$26,500
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/16
21806 Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в новом сданном жилом комплексе. Просторная п…
$28,500
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 19/19
29244. родам 2-х комнатную квартиру в ЖК 53 Жемчужина. Располагается на среднем этаже. Общая…
$55,775
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/15
24986 Продам 1-комнатную квартиру в Радужном. Общая площадь 45 кв.м. Расположена на среднем …
$37,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
17490 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого массива Радужный. Общая площадь 4…
$49,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 15/19
14511 Однокомнатная квартира в жилом комплексе 58 Жемчужина В квартире сделан современный ре…
$57,600
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 19/19
30630. Продам двухкомнатную квартиру в жилом комплексе 58 Жемчужина общей площадью 61 кв.м. …
$48,960
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 8/15
26690 Продам 1-комнатную квартиру в новом сданном доме на Таирова. Располагается на среднем …
$52,800
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/19
26561 Продам 2-х комнатную квартиру в ЖК 53 Жемчужина на Таирова. Общая площадь 60,2 кв.м. …
$77,000
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 10/15
22898 Продается квартира с евроремонтом в ЖК Левитана. 2 лифта, домофон, бронированная две…
$29,000
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 19/19
30784. Продается двухкомнатная квартира в жилом комплексе 58 Жемчужина. Общая площадь — 61 к…
$52,400
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 14/19
30634. Продам двухкомнатную квартиру в жилом комплексе 49 Жемчужина общей площадью 65 кв.м. …
$60,730
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/19
30292.Продам однокомнатную смарт-квартиру в новом ЖК. В доме действует ОСБД, есть консьерж,…
$26,500
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 19/19
30162. Продам 2-х комнатную квартиру в жилом комплексе 57 Жемчужина. Общая площадь 60 кв.м. …
$60,905
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/19
30357 Продам 2-х комнатную квартиру в 49 Жемчужине. Общая площадь 65 кв.м. Состояние от ст…
$46,499
Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/7
21748. Продается однокомнатная квартира в ЖК Калейдоскоп. Новый дом на Таирова. Общая площад…
$50,000
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 13/19
26975. Продам 2-х комнатную квартиру в ЖК 53 Жемчужина. Общая площадь 69 кв.м, панорамный в…
$88,500
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 11/19
25752 Продам 2-х комнатную квартиру в ЖК 53 Жемчужина на Таирова. Общая площадь 57,1 кв.м. …
$77,000
