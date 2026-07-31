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Жилье в Сходница, Украина

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1 объект найдено
Дом в Сходница, Украина
Дом
Сходница, Украина
Площадь 300 м²
Единственный вид особняка в лучших украинских традициях. Элегантность домов верхнего класса …
$649,999
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