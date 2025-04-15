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Жильё в Республике Крым, Украина

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Симферополь, Украина
Дом 5 комнат
Симферополь, Украина
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Предлагается изысканный загородный дом в стиле «Hi-tech» в 5-ти минутах от Симферополя, Крым…
$1,40 млн
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