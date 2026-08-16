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Коммерческая недвижимость в Овидиополе, Украина

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 6 000 м² в Овидиополь, Украина
Коммерческое помещение 6 000 м²
Овидиополь, Украина
Площадь 6 000 м²
По оценкам, это 100% корпоративные права на туберкулёз с уникальным в строительстве фасарным…
$1,25 млн
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 985 м² в Овидиополь, Украина
Коммерческое помещение 985 м²
Овидиополь, Украина
Площадь 985 м²
Центр отдыха Алисы включает в себя: - Ресторан (2 комнаты); - автомойка; - Миллиарды; - Отел…
$450,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
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Realting.com
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