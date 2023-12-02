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Готовый бизнес в Немиров, Украина

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1 объект найдено
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м в Немиров, Украина
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м
Немиров, Украина
Площадь 14 500 м²
О комплексе: Расположение: Винницкая область, г. Немиров, ул. Соборная, 224. Общая п…
Цена по запросу
в месяц
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