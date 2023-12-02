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Таунхаусы в Киеве, Украина

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением в Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением
Печерский район, Украина
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Без%! Продажа современных таунхаусов в комплексе "Elwood Townhouse" с закрытой территорией! …
€71,884
в месяц
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Параметры недвижимости в Киеве, Украина

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