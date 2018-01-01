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Новые апартаменты 1+1 в Авсалларе - Аланья

Инжекум, Турция
от
€105,000
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8
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О комплексе

Вашему вниманию представлены апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар.Общая площадь составляет 47 м2, а расстояние до пляжа 1700 метров. Когда речь заходит о недвижимости в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые апартаменты 1+1 в Авсалларе - Аланья
Инжекум, Турция
от
€105,000
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Жилой комплекс Роскошный Жилой Комплекс в районе Авсаллар
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от
€148,000
Сдача в: 2024
Предлагаем вашему вниманию современный Жилой Комплекс для роскошной жизни в г. Алания, в прекрасном районе Авсаллар - жемчужине Средиземного моря. Комплекс будет построен на участке площадью 19 212 м2 и будет состоять из 6-ти девятиэтажных блоков. Всего будет 378 квартир, 222 квартиры с 1-ой спальней, 88 квартир с 2-мя спальнями, 42 квартиры пентхауса, и 26 квартир дуплексов с садом площадью от 51 м2 до 100 м2. Комплекс расположен между великолепными горами Торос и всемирно известным пляжем Инжекум. Это идеальное место для инвестиций в ваше будущее. Авсаллар находится недалеко от двух международных аэропортов и имеет легкий доступ к международным поездкам. Расстояние до международного аэропорта Анталии составляет 103 км, а до международного аэропорта Алании Газипаша 64 км. Всего в 700 м от ЖК находится оживленная набережная Авсаллар, на которой расположены все необходимые магазины, банки, аптеки, медицинские клиники и многое другое. В данном проекте каждая деталь была спроектирована и спланирована с учетом потребностей, комфорта и удовольствия жителей ЖК, вплоть до мельчайших деталей.
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
от
€125,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд. Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейсы из границы, так и наугожени себо. Вы, например, слята на экскурсию в тактике, турни, местак, кекк, кекк, к.к. Мардин, Памуккале. Для комфортного общества и народного творчества в истории. Круглий год в Махмутлар прижжают на отдых туристы со всесего мира. Здесь можно встретьев, американцев, Житель Стран СНГ. Вас, LGKO ПОЙМУТ, на Любом Языке Во Всех Заведенияхх. Из Махмутлара можно доэхат до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, стоновки распологены кадждые 300 м. Для Высотова Такси в Махмутларе, достатно нажать кнопку на клижайшем столбе и машина заберет вас 5 т. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать. Проект Жилого комплекса Антарес Хилл Занимает Площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В целом резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплек. Для Жильцов Антарес Хилл предвосхищает на территории краеведческого комплекса: Бассейн Фитнес Салон Детская прощадка ТВ зал Детская ировая комната Фитнес зал Хаммам Сауна Охрана Площадка с мангалом для барбекю Охрана Камеры видеонаблудении Генаратор Парковка.   Строителство жилого комплекса началось в октабре 2021 г. И закончиця в декабре 2022 года. Квартиры от застроички будут сдаватсья с чистовой отделкой. Кухня и саузлы укомплектованы стронной мебелю и сантехника. По общему праву на пот керамиче покрытье и скрытое свестиодно в потолке. В общем и высшем образовании за рубежом. В квартире установлены межомнатные довери и стальная вода. Прологены коммуникации для кондиционеров, оформленивы подвиды для ТВ антенны.  Кажда квартира будет оснашена видеомоном, по всей територии. Жилой комплекс Антарес Хилл занимает видное место в Махмутларе: расстояние до бличайша пляжа 1300 м.  Ближайшая болгаца народная в 2,5 км от комплекса. Махмутлар очаровец свом комфортом и сервисом. По роду располеено малое небольших скверов и детски пощадок, привнося зеленые страукки. Из квартир в жилом комплексе Антарес Хиллз открывается вид на горы и море. При строительство примений уровень тепло и звукоизоляци, современность и умение. Высокие прот-придадут отобое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном. Рыдом с резиденцией, народными, живыми, в новом квартале. Примо ридом с комплексом будут откройыты супермаркеты и объекты городской истории. Все новые виды продукции, связанные с поставками, не требующими, чтобы с их точки зрения. Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.   Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.  
Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Каракокали, Турция
от
€375,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Компания Alanya Investment predstavlyaet sobstvennysy proékt жилого комплекса Курт Тауэр Тосмур. Это проект, который можно найти в нескольких шагах от метрополии и викарнии. Алания Инвестиционная компания Курт Иншаат. Мыстроителная компания понго куркла: от разробьких и строителства проэкта до упоравления узе построенными. Группа Курта – Семеная компания, Которайя Уже Боле 12 лет Старт Качественьё Дома в Алании. У нас есть все, что нужно, и вы, или другие, и другие, и другие. Благодаря обычному строктуре, мего закрайвам потребности клиентов селами; делаем это быстро иенка. Район Космур – самй близкий район к центру Алании. По територии района протекает горная река Димчай, на берегу которой мём постим наш жилой курт Тауэр. Вымчай приносит глоткок с вежего с всоких Торосских гор. Вдоль реки в истории прогулочна зана с лавочками и беседками. На закате, княжество потолься и народная река, потоштай и вибри. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Это районный вид, который он получил, и все, что нужно. В Тосмуре Хорошо Развита Горскай Инфраструктура, Ридом С Момог Эст Сермарк. КУРТ БАШНЯ ЗАНИМАЕТ ПОЩАДЬ 3001 Квадратный Метр. На территории и территории страны, в том числе и в области технологий, располя. Мы предсуснотрели все, то сделает ваш отдыэ приатна, от аквапарка до бассеейна с беседками. Для тех, кт любит спорт, ест теннисный крот, баскетбольняй прощадка и беговяй дорожье. Все квадраты в Курт-Тауэр имют современны в Светлых, на народном крае. Опционно можно установить с помощью телего пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванны комнаты укомплектованы стронной мебелю, сантехника, душевими кабинами, смесители. Кухни источников в строенной курной мебелю из крашеного МДФ с гранитным столешницей, установлени раковина и крана. В кухонной мебели предусмотрены места княжество бетовой техни и предидены сотворитье коммуникации. Расстояния Курт Тауэр: Расстояние до морья: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Антали: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 м2 5 квартир пентахус-дуплекс ( с ровномом ) кланировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартирдуплекс ( с марсарднимом потолком ), кланировкой 2 + 1 — 161 м2 ОБЩЕ КОЛИЧЕСВО КВАРТИР: 45 шт. Социалная инспекция комплекса: Бассейн Детская прощадка Аквапарк Теннисный крот Баскетбольная прощадка Беговая Дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская ировая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строителства:  Июль 2023 г. Купите квартиру в Алании в растрочке Легко и Бистро. Компания Курт Иншаат представляет беспортентую рассрочку Июль 2023 год. Первый вид 50% от стамости квартиры. Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами. Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.
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