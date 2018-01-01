Квартира в новостройке - Алания, район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 1+1 в районе Авсаллар.Площадь апартаментов составляет 47 м2, расстояние до пляжа 1700 метров. Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окруженный густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции. При этом стоит отметить, что в достаточной степени есть варианты, как по вторичной недвижимости, так и по новым проектам.
Параметры объекта
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция
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Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 95,57 до 259,94 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой.
Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность.
Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы.
Инфраструктура:
На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое.
Расстояния:
До центра Авсаллара - 3 км.
До центра Алании - 25 км.
До аэропорта Газипаша - 70 км.
До аэропорта Анталии - 100 км.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 126 м2. Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.