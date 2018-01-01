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Апартаменты 2+1 на стадии строительства от собственника

Yaylali, Турция
от
€275,000
;
27
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.Планировка квартир 2+1, общая площадь 70 м2, а расстояние до пляжа 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Апартаменты 2+1 на стадии строительства от собственника
Yaylali, Турция
от
€275,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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