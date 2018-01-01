Апартаменты 2+1 на стадии строительства от собственника

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.Планировка квартир 2+1, общая площадь 70 м2, а расстояние до пляжа 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция
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Предлагаются просторные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом
Окончание строительства - октябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника и мебель
2 кондиционера
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города.
Район Сисли - 20 минут
Ближайший университет - 4 минуты
Ближайший торговый центр - 3 минуты
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